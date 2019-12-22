Гендиректор «Монако»: мы считаем, что должны играть лучше

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Генеральный директор клуба французской Лиги 1 «Монако» Олег Петров высказал мнение о выступлении команды в первой части сезона.
Гендиректор «Монако»: мы считаем, что должны играть лучше
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«Сезон начался очень сложно, первые матчи получились очень трудными. По непонятным причинам мы оказались в самом низу таблицы», — приводит слова Петрова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сейчас команда добилась прогресса и занимает седьмое место, но такой результат всё ещё не удовлетворяет руководство клуба.

«Это не то, чего заслуживает наша команда. Это место не соответствует амбициям клуба и возможностям игроков. Мы считаем, что должны играть лучше. В ближайшее время всё тщательно проанализируем. Наши цели остаются прежними, и мы будем всеми силами бороться за то, чтобы достичь их», — добавил функционер.

По итогам 18 туров «Монако» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне в активе команды восемь побед, четыре ничьи и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что «Монако» крупно победил «Лилль» в 19-м туре Лиги 1.

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