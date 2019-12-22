Шарапова примет участие на выставочном турнире на Гавайях

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с японкой Мисаки Дои в рамках полуфинала выставочного турнира на Гавайях.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Во втором полуфинале немка Анжелика Кербер сыграет с победительницей матча между американкой Даниэль Коллинз и бельгийкой Яниной Викмайер.

У мужчин американец Сэм Куэрри сыграет в полуфинале против японца Кея Нисикори. Во втором матче 1/2 финала американец Тэйлор Фриц встретится с победителем матча между Кристианом Харрисоном (США) и Джорданом Томпсоном (Австралия).

Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби.