Мчуну назвал победу над Лебедевым самой важной в карьере

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Обладатель пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) с приставкой Silver в первом тяжёлом весе Табисо Мчуну назвал победу над 40-летним россиянином Денисом Лебедевым наиболее значимой в профессиональной карьере.
Мчуну назвал победу над Лебедевым самой важной в карьере
  • РИА Новости

«Я считаю, что это наиболее важная победа в моей карьере на данный момент. Это позволит мне продолжать боксировать в первом тяжёлом весе. Думаю, меня ожидает хорошая карьера. Я очень счастлив, просто несколько иначе выражаю свои эмоции. Я хотел бы, чтобы моя семья тоже это увидела», — цитирует Мчуну ТАСС.

Южноафриканский боксёр победил Лебедева единогласным решением судей, нанеся россиянину третье поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Лебедев не видит смысла в продолжении карьеры.

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