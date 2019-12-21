Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси

Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить гонку с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира во французском Анси.

«Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, что руководство и болельщики нас поймут», — приводит «Чемпионат» слова старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.

Логинов и Елисеев заняли 13-е и 30-е места соответственно в прошедшей 21 декабря гонке преследования.

Масс-старт пройдёт 22 декабря. Начало гонки запланировано на 14:10 мск.

Ранее Белозёров призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов.