Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси

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Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев могут пропустить гонку с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира во французском Анси.
Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси
  • РИА Новости

«Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, что руководство и болельщики нас поймут», — приводит «Чемпионат» слова старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.

Логинов и Елисеев заняли 13-е и 30-е места соответственно в прошедшей 21 декабря гонке преследования.

Масс-старт пройдёт 22 декабря. Начало гонки запланировано на 14:10 мск.

Ранее Белозёров призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов.

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