Биатлонисты Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе КМ в Анси
- РИА Новости
«Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, что руководство и болельщики нас поймут», — приводит «Чемпионат» слова старшего тренера мужской сборной России по биатлону Сергея Белозёрова.
Логинов и Елисеев заняли 13-е и 30-е места соответственно в прошедшей 21 декабря гонке преследования.
Масс-старт пройдёт 22 декабря. Начало гонки запланировано на 14:10 мск.
Ранее Белозёров призвал не поддаваться панике из-за результатов российских биатлонистов.