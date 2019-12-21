«Крылья Советов» оставили Божовича главным тренером команды

Короткая ссылка
По итогам заседания совета директоров самарского клуба «Крылья Советов» было принято решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.
«Крылья Советов» оставили Божовича главным тренером команды
  • РИА Новости

По словам главы совета директоров клуба Александра Фетисова, которые передаёт пресс-служба «Крыльев Советов», перед командой поставлена чёткая задача — успешно провести оставшиеся игры сезона.

Отмечается, что был также обсуждён план по усилению состава команды во время зимнего перерыва.

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице и имеют в активе 18 очков. С 20 октября самарцы сыграли шесть матчей, пять из которых проиграли и один провели вничью.

Божович возглавляет «Крылья Советов» с ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить