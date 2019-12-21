«Крылья Советов» оставили Божовича главным тренером команды

По итогам заседания совета директоров самарского клуба «Крылья Советов» было принято решение не менять тренерский штаб команды во главе с Миодрагом Божевичем, несмотря на неудовлетворительные результаты команды.

По словам главы совета директоров клуба Александра Фетисова, которые передаёт пресс-служба «Крыльев Советов», перед командой поставлена чёткая задача — успешно провести оставшиеся игры сезона.

Отмечается, что был также обсуждён план по усилению состава команды во время зимнего перерыва.

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице и имеют в активе 18 очков. С 20 октября самарцы сыграли шесть матчей, пять из которых проиграли и один провели вничью.

Божович возглавляет «Крылья Советов» с ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин».