«Крылья Советов» оставили Божовича главным тренером команды
- РИА Новости
По словам главы совета директоров клуба Александра Фетисова, которые передаёт пресс-служба «Крыльев Советов», перед командой поставлена чёткая задача — успешно провести оставшиеся игры сезона.
Отмечается, что был также обсуждён план по усилению состава команды во время зимнего перерыва.
После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 15-е место в турнирной таблице и имеют в активе 18 очков. С 20 октября самарцы сыграли шесть матчей, пять из которых проиграли и один провели вничью.
Божович возглавляет «Крылья Советов» с ноября 2018 года.
Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий поделился настроением от назначения в «Рубин».