Курашов назвал исторической победу фристайлистки Демидовой на этапе КМ в Китае

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал золото Валерии Демидовой в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае.
Курашов назвал исторической победу фристайлистки Демидовой на этапе КМ в Китае
  • РИА Новости

«Лера — большой молодец! Мы долго шли к золотой медали в хафпайпе, это историческая победа для России. Это первое золото для нас в дисциплине, в которой обычно лидируют другие страны», — цитирует Курашова РИА Новости.

По его словам, в России нет ни одной трассы мирового уровня для хафпайпа, и после этой победы он надеется на скорое появление суперпайпа в Красноярске.

«Для российского хафпайпа это реально хороший результат. Мы долго работали над улучшением программы Демидовой, чистотой исполнения. Её победа дорогого стоит», — добавил Курашов.

Ранее Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу.

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