Курашов назвал исторической победу фристайлистки Демидовой на этапе КМ в Китае
- РИА Новости
«Лера — большой молодец! Мы долго шли к золотой медали в хафпайпе, это историческая победа для России. Это первое золото для нас в дисциплине, в которой обычно лидируют другие страны», — цитирует Курашова РИА Новости.
По его словам, в России нет ни одной трассы мирового уровня для хафпайпа, и после этой победы он надеется на скорое появление суперпайпа в Красноярске.
«Для российского хафпайпа это реально хороший результат. Мы долго работали над улучшением программы Демидовой, чистотой исполнения. Её победа дорогого стоит», — добавил Курашов.
Ранее Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах КМ по фристайлу.