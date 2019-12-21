Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

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Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
  • РИА Новости

«Ох и умыл меня Юрий Сёмин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что не умаляет заслуг Сёмина, но не понимает, почему голоса были распределены именно таким образом.

«Федерация анкеты рассылала журналистам страны! Вот и проголосовали курские новожители Парнаса вместо Занина, например!» — резюмировал Губерниев.

Напомним, что Губерниев после объявления результатов голосования за претендентов на премию «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер», где победителем стал Сёмин, написал в своём Telegram-канале, что «голосовали точно серебряные олени».

Ранее Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань».

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