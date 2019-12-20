ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА одолел турецкий «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА на последних секундах вырвал победу у «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 81:80 в пользу гостей.

Решающий бросок совершил защитник красно-синих Майк Джеймс. Он же стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков и сделав шесть подборов и четыре результативные передачи.

У хозяев 21 очко в свой актив записал Крунослав Симон.

Таким образом, армейцы прервали восьмиматчевую победную серию «Эфеса».

Ранее «Химки» обыграли «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.

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