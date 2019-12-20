Шарапова рассказала, чему может научиться у испанского теннисиста Надаля

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Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что восхищается испанцем Рафаэлем Надалем.
Шарапова рассказала, чему может научиться у испанского теннисиста Надаля
  • Reuters

«Я восхищаюсь его карьерой. Думаю, во многом его успех связан с умно просчитанным графиком выступлений. Ему нравится проводить много матчей, чтобы ощущать уверенность. Но для этого нужно быть здоровым, поэтому важно принимать правильные решения. Я могу этому у него поучиться», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

Недавно Шарапова одержала первую победу за четыре месяца, обыграв австралийку Айлу Томлянович. Для 32-летней россиянки матч с Томлянович стал первым после августовской игры с американкой Сереной Уильямс на US Open. За этот период она неоднократно снималась с турниров из-за беспокоящей её травмы.

Ранее Карен Хачанов проиграл Надалю в полуфинале теннисного турнира в ОАЭ.

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