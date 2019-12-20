СМИ: «Монако» рассматривает Блана в качестве замены главного тренера команды Жардима
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Как сообщает Foot Mercato, Блан уже провёл переговоры с руководством монегасков.
Отмечается, что нынешний главный тренер команды Леонарду Жардим находится на грани увольнения, так как утратил контроль в раздевалке.
При этом ещё есть информация, что «Монако» рассматривает на пост наставника главного тренера «Ренна» Жюльена Стефана и бывшего тренера «Валенсии» Марселино.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным вылетел из Кубка французской лиги.