СМИ: «Монако» рассматривает Блана в качестве замены главного тренера команды Жардима

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Футбольный клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1, рассматривает бывшего главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана в качестве нового наставника команды.
СМИ: «Монако» рассматривает Блана в качестве замены главного тренера команды Жардима
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Foot Mercato, Блан уже провёл переговоры с руководством монегасков. 

Отмечается, что нынешний главный тренер команды Леонарду Жардим находится на грани увольнения, так как утратил контроль в раздевалке.

При этом ещё есть информация, что «Монако» рассматривает на пост наставника главного тренера «Ренна» Жюльена Стефана и бывшего тренера «Валенсии» Марселино.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным вылетел из Кубка французской лиги.

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