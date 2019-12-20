СМИ: «Монако» рассматривает Блана в качестве замены главного тренера команды Жардима

Футбольный клуб «Монако», выступающий во французской Лиге 1, рассматривает бывшего главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана в качестве нового наставника команды.

Как сообщает Foot Mercato, Блан уже провёл переговоры с руководством монегасков.

Отмечается, что нынешний главный тренер команды Леонарду Жардим находится на грани увольнения, так как утратил контроль в раздевалке.

При этом ещё есть информация, что «Монако» рассматривает на пост наставника главного тренера «Ренна» Жюльена Стефана и бывшего тренера «Валенсии» Марселино.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным вылетел из Кубка французской лиги.