Киевское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с Бесединым и допингом

Киевский футбольный клуб «Динамо» опубликовал заявление по поводу информации об отстранении нападающего команды Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.

«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что на данный момент выясняются все нюансы инцидента. По этой причине «Динамо» пока не может предоставить больше информации.

В текущем сезоне Беседин сыграл 23 матча в составе «Динамо», забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины не сдал тест на допинг после матча ЛЕ.