Сехудо объяснил отказ от титула UFC в наилегчайшем весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Генри Сехудо объяснил, почему отказался от титула чемпиона организации в наилегчайшем весе.

«Меня не лишали титула. Я сам от него отказался. Я отказываюсь от титула в пользу своих подражателей, так называемых последователей. Меня никто ничего не лишал. Скажите об этом всем, чтобы они преклонили колено», — цитирует Сехудо MMAJunkie.

Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.

Теперь за вакантный титул в наилегчайшем весе поборются Джозеф Бенавидес и Дэйвисон Фигередо. Их бой должен состояться 29 февраля 2020 года.

Ранее российский боец Александр Шаблий объяснил, почему не может дебютировать в UFC.