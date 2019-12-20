Российский боец объяснил, почему не может дебютировать в UFC

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Россиянин Александр Шаблий высказал мнение о причинах, мешающих ему провести дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Российский боец объяснил, почему не может дебютировать в UFC
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«В UFC говорят, что меня подпишут, когда появится место в ростере лёгкого веса. Я дрался практически во всех крупных лигах России. Для меня все лиги одинаковы. Единственный вопрос, который стоит, — финансовый. Тем не менее главный промоушен — это UFC. Это моя цель, задача, которую хочу покорить. Не знаю, что будет дальше, может, я туда попаду и перегорю, вообще всё желание выступать пропадёт», — приводит слова Шаблия «Спорт-Экспресс».

Он также пояснил, что был близок к подписанию контракта перед турниром в Санкт-Петербурге, но из-за травмы оно сорвалось. После планировалось его выступление в Абу-Даби и Москве, однако и этого сделать не удалось.

26-летний Шаблий выступает в ММА с 2010 года. В его активе 18 побед и три поражения.

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