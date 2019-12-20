Ян рассказал, когда хотел бы завершить карьеру

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Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, когда он хотел был завершить выступления в смешанных единоборствах.
Ян рассказал, когда хотел бы завершить карьеру
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«Хотелось бы в 30 лет закончить с такими максимальными нагрузками, с выступлениями. Кто-то считает, что это рано, что это только пик, посмотрим, как будет продвигаться карьера, но хотелось бы в 30 лет уже заниматься чем-то более осознанным», — приводит слова Яна ТАСС.

Он также отметил, что после завершения карьеры может открыть свою академию, чтобы передать знания подрастающему поколению, но подчеркнул, что у него нет желания становиться тренером.

В послужном списке 26-летнего Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Ян не исключил перехода в другую категорию.

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