Шарапова прокомментировала свою победу в первом матче за четыре месяца

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче выставочного турнира в Абу-Даби.
Шарапова прокомментировала свою победу в первом матче за четыре месяца
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сложно оценить это цифрами, но на корте я чувствовала себя отлично. Я ощущала уверенность. Некоторые вещи я делала прекрасно, это точно. Я продолжала играть и прибавляла в тех аспектах, в которых это было нужно. Я хотела добиться более высокого процента попадания первым мячом, чтобы входить в розыгрыш. Мне это удалось», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Для 32-летней россиянки матч с Томлянович стал первым после августовской игры с американкой Сереной Уильямс на US Open.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Циципасу на старте теннисного турнира в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить