Шарапова прокомментировала свою победу в первом матче за четыре месяца

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович в матче выставочного турнира в Абу-Даби.

«Сложно оценить это цифрами, но на корте я чувствовала себя отлично. Я ощущала уверенность. Некоторые вещи я делала прекрасно, это точно. Я продолжала играть и прибавляла в тех аспектах, в которых это было нужно. Я хотела добиться более высокого процента попадания первым мячом, чтобы входить в розыгрыш. Мне это удалось», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Для 32-летней россиянки матч с Томлянович стал первым после августовской игры с американкой Сереной Уильямс на US Open.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Циципасу на старте теннисного турнира в Абу-Даби.