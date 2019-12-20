Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры в Токио

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Президент Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул рассказал, что украинские спортсмены рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за проблем с финансированием.
Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры в Токио
  • РИА Новости

«Есть риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена, и мы не сможем возобновить её в январе — феврале», — приводит слова Гоцула «Диалог.UA».

Он отметил, что юристы ФЛАУ работают над подачей иска к Министерству культуры, молодёжи и спорта Украины за невыполнение в полном объёме условий договора с федерацией.

По словам главы ФЛАУ задолженность министерства перед федерацией составляет порядка 4,5 млн грн (11,9 млн рублей).

Ранее глава World Athletics не исключил, что российским легкоатлетам не дадут нейтральный статус.

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