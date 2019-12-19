Во Всероссийской федерации самбо рассказали о перспективах проведения ЧЕ-2020 в Екатеринбурге

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о перспективах проведения чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге на фоне ситуации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Мы привыкли не отступать. Проблем никаких не будет, потому что делаем благое дело. Чемпионат Европы состоится в России», — заявил он.

Что касается возможности проведения ЧМ-2021 в Москве, то, по словам Елисеева, этот вопрос ещё будут обсуждать.

«Надеюсь, что турнир всё же проведём. Он уже есть в календаре, убрать его сложно», — отметил он.

Елисеев добавил, что Всероссийская федерация самбо соблюдает все антидопинговые требования.

Ранее «Реальное время» сообщало о международном турнире по самбо на Кубок президента Республики Татарстан.