Во Всероссийской федерации самбо рассказали о перспективах проведения ЧЕ-2020 в Екатеринбурге
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- РИА Новости
«Мы привыкли не отступать. Проблем никаких не будет, потому что делаем благое дело. Чемпионат Европы состоится в России», — заявил он.
Что касается возможности проведения ЧМ-2021 в Москве, то, по словам Елисеева, этот вопрос ещё будут обсуждать.
«Надеюсь, что турнир всё же проведём. Он уже есть в календаре, убрать его сложно», — отметил он.
Елисеев добавил, что Всероссийская федерация самбо соблюдает все антидопинговые требования.
Ранее «Реальное время» сообщало о международном турнире по самбо на Кубок президента Республики Татарстан.