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Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби

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Российский теннисист Карен Хачанов победил южнокорейца Чхун Хёна в матче четвертьфинала выставочного турнира в Абу-Даби.
Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби
  • globallookpress.com
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

В полуфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Андрей Рублёв уступил Стефаносу Циципасу на старте теннисного турнира в Абу-Даби.

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