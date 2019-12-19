Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Абу-Даби
Российский теннисист Карен Хачанов победил южнокорейца Чхун Хёна в матче четвертьфинала выставочного турнира в Абу-Даби.
- globallookpress.com
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
В полуфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее Андрей Рублёв уступил Стефаносу Циципасу на старте теннисного турнира в Абу-Даби.
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