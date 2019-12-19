Чупков не обсуждал с Ефимовой её возможный недопуск до ОИ-2020
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- РИА Новости
«Мы не общаемся за пределами сборной. Да и в целом, поверьте, если у нас выходной, мы стараемся отойти от этих разговоров и никогда не поднимаем подобные негативные темы», — приводят слова Чупкова «Известия».
Он отметил, что спортсмены стараются жить сегодняшним днём, и радоваться тому что сейчас имеют.
«При этом я лично очень бы хотел, чтобы Ефимова поехала на Игры-2020 и взяла там золото», — добавил пловец.
Ефимова из-за разгоравшегося вокруг российского спорта допинг-скандала не попала на Игры-2016, и её участие, а также многих других российских спортсменов, в Олимпиаде 2020 года находится под вопросом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были приняты 9 декабря.
Ранее Чупков заявил, что не станет сильнее, если будет думать о допуске до ОИ под нейтральным флагом.