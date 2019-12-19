Чупков не обсуждал с Ефимовой её возможный недопуск до ОИ-2020

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Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, что не обсуждал со своей соотечественницей Юлией Ефимовой её возможный недопуск до летней Олимпиады 2020 года, из-за её допингового прошлого.
Чупков не обсуждал с Ефимовой её возможный недопуск до ОИ-2020
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы не общаемся за пределами сборной. Да и в целом, поверьте, если у нас выходной, мы стараемся отойти от этих разговоров и никогда не поднимаем подобные негативные темы», — приводят слова Чупкова «Известия».

Он отметил, что спортсмены стараются жить сегодняшним днём, и радоваться тому что сейчас имеют.

«При этом я лично очень бы хотел, чтобы Ефимова поехала на Игры-2020 и взяла там золото», — добавил пловец.

Ефимова из-за разгоравшегося вокруг российского спорта допинг-скандала не попала на Игры-2016, и её участие, а также многих других российских спортсменов, в Олимпиаде 2020 года находится под вопросом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые были приняты 9 декабря.

Ранее Чупков заявил, что не станет сильнее, если будет думать о допуске до ОИ под нейтральным флагом.

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