Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом

Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, как возможное выступление под нейтральным флагом отразится на его подготовке к летней Олимпиаде 2020 года.

«Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно», — приводят слова Чупкова «Известия».

Он отметил, что и тренировки, и соревнования приносят ему удовольствие, а то, как всё в итоге сложится, не так и важно.

«Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану», — добавил пловец.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.