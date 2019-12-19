Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом

Короткая ссылка
Обладатель мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков рассказал, как возможное выступление под нейтральным флагом отразится на его подготовке к летней Олимпиаде 2020 года.
Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно», — приводят слова Чупкова «Известия».

Он отметил, что и тренировки, и соревнования приносят ему удовольствие, а то, как всё в итоге сложится, не так и важно.

«Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану», — добавил пловец.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить