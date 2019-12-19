Пловец Чупков: я не стану сильнее, если буду думать о допуске к ОИ под нейтральным флагом
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- РИА Новости
«Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно», — приводят слова Чупкова «Известия».
Он отметил, что и тренировки, и соревнования приносят ему удовольствие, а то, как всё в итоге сложится, не так и важно.
«Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану», — добавил пловец.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.