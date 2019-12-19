Боксёр Лебедев считает, что WADA издевается над Россией

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят. Я не могу понять, почему наши ответственные за это чиновники не могут привести в чувства WADA. Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом. Всех наших лидеров знают во всём мире, и все знают, какую они страну представляют», — приводит слова Лебедева РИА Новости.

Он также высказал мнение о намерении российских боксёров отказаться от выступления на летних Играх-2020 под нейтральным флагом.

«Пожалуй, соглашусь с Павлом Колобковым. Нужно сначала завоевать лицензии, чтобы потом сказать, поеду я или нет. Тут надо идти шаг за шагом», — заявил боксёр.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.