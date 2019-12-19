Боксёр Лебедев считает, что WADA издевается над Россией
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«Над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят. Я не могу понять, почему наши ответственные за это чиновники не могут привести в чувства WADA. Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом. Всех наших лидеров знают во всём мире, и все знают, какую они страну представляют», — приводит слова Лебедева РИА Новости.
Он также высказал мнение о намерении российских боксёров отказаться от выступления на летних Играх-2020 под нейтральным флагом.
«Пожалуй, соглашусь с Павлом Колобковым. Нужно сначала завоевать лицензии, чтобы потом сказать, поеду я или нет. Тут надо идти шаг за шагом», — заявил боксёр.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее в WADA заявили, что дела оправданных в CAS российских спортсменов могут быть пересмотрены.