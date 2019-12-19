Вальверде: в эль-класико было больше напряжения, чем тактики

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 10-го тура испанской Примеры против мадридского «Реала».

Впервые с 2002 года эль-класико завершилось без забитых мячей.

«Очень напряженная игра. У обеих команд были удачные и неудачные отрезки. Соперник давил на нас прессингом очень высоко и создавал нам проблемы. Когда нам удавалось пройти их прессинг, то мы создавали моменты. Но в игре было больше напряжения и карточек, чем тактики», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

По его словам, в «Барселоне» ожидали от «Реала» попытки оказывать давление.

«В такие моменты на первый план выходит индивидуальное мастерство и дуэли игроков. Иногда у нас получалось переиграть соперника, иногда — нет», — резюмировал Вальверде.

Ранее сообщалось, что эль-класико ознаменовался акциями в поддержку независимости Каталонии.

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