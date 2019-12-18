Бывший тренер сборной России получил работу в клубе НБА

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Экс-наставник мужской сборной России Дэвид Блатт получил работу в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс».
Бывший тренер сборной России получил работу в клубе НБА
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Шамс Чарания. Блатт получил должность консультанта по баскетбольным операциям.

В августе у 60-летнего специалиста был диагностирован первично-прогрессирующий рассеянный склероз, поэтому он завершил тренерскую карьеру.

Блатт работал со сборной России с 2006 по 2012 год, приведя команду к победе на чемпионате Европы — 2007 и к бронзовым медалям Олимпиады-2012.

Ранее сообщалось, что экс-комиссионер НБА Стерн находится в тяжёлом состоянии после кровоизлияния в мозг.

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