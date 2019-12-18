Васильев считает, что Самуэльссон заявлениями о России пытается привлечь к себе внимание

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что поддержка России со стороны шведа Себастьяна Самуэльссона, ранее критиковавшего российский спорт, является попыткой привлечь к себе внимание ввиду отсутствия высоких результатов.
Васильев считает, что Самуэльссон заявлениями о России пытается привлечь к себе внимание
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Кто такой для меня Самуэльссон? Где сейчас его результаты? Да, он борец за справедливость. Посмотрите, тот же Фуркад в прошлом сезоне чаще всех занимал четвёртые места. Я вижу тут прямую закономерность. Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей. А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях. Есть такой сорт людей, которые любят критиковать всех вокруг, а в своём глазу не видят даже бревна. Пусть дальше болтает. Допингом болеет весь мир, и Россия далеко не самый главный злодей. Может, мы, наоборот, самые белые и пушистые. Просто нас назначили виноватыми по политическим причинам», — заявил Васильев RT.

Ряд известных биатлонистов высказался в поддержку российских спортсменов, которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило принимать участие в крупных соревнованиях под национальным флагом.

Ранее Васильев заявил, что Фуркад говорит то, что ему выгодно.

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