Васильев: Фуркад говорит то, что ему выгодно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что французский биатлонист Мартен Фуркад не был искренен в своей реакции на отстранение России от крупных международных соревнований.

«Совсем недавно он говорил совершенно другие вещи, а теперь переобулся. Видимо, ощутил критику в свой адрес из России. Поэтому меня удивляет, что Фуркад осознал — преждевременно делать жёсткие заявление до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Как минимум высказываться до окончательного вердикта непрофессионально, а как максимум — неприлично. Ведь это твои коллеги. Молодец, что провёл работу над ошибками и сделал правильные выводы. Это делает ему честь. Но его риторика меняется в зависимости от конъюнктуры. Мартен говорит то, что ему выгодно. Я бы не стал его идеализировать», — заявил Васильев RT.

Россия была отстранена от крупных соревнований решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России.