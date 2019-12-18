Богалий: Россия должна играть по правилам мирового спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий считает, что российскому спорту не стоит называть санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) политическими, а нужно научиться жить по мировым правилам.

«Мы сидим втихушечку и ждём, когда закончится срок дисквалификации, а потом на нас почему-то все косо смотрят. Проще отмолчаться. Так эти серые схемы и работают. Те же норвежцы и немцы ведут себя иначе. Возьмём словенку Тею Грегорин, которая после обнаружения у неё допинга собрала пресс-конференцию и извинилась перед всеми. А у нас цепляются к Фуркаду. Мы же для мировой общественности — тёмное пятно, из тени никто не выходит. Все говорят, что нас прессует США, прикрывают происходящее политикой. Проще наложить штамп, чем разобраться в проблеме. Мы должны играть по принятым правилам игры мирового спорта», — заявила Богалий RT.

Россия получила четырёхлетнюю дисквалификацию за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Богалий заявила, что Россию нельзя вычеркнуть из мирового биатлона.