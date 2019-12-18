Богалий: Россию нельзя вычеркнуть из мирового биатлона

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, а также выразила мнение, что отечественные биатлонисты продолжат свои выступления на международном уровне.

«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе всё портим?» — заявила Богалий RT.

Россия отстранена от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данный московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России.