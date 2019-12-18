Богалий: Россию нельзя вычеркнуть из мирового биатлона
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе всё портим?» — заявила Богалий RT.
Россия отстранена от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данный московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России.