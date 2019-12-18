Богалий: Россию нельзя вычеркнуть из мирового биатлона

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, а также выразила мнение, что отечественные биатлонисты продолжат свои выступления на международном уровне.
Богалий: Россию нельзя вычеркнуть из мирового биатлона
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе всё портим?» — заявила Богалий RT.

Россия отстранена от крупных международных соревнований на четыре года за махинации с базой данный московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России.

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