Сёмин стал обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер»
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивных журналистов России.
Под руководством Сёмина «Локомотив» выиграл Кубок России и стал серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ).
Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу.
Среди спортсменов лауреатами премии стали паралимпиец-паурлифтер Владимир Балынец, велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный, фехтовальщица Инна Дериглазова, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Алёна Косторная, теннисист Даниил Медведев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, также Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, выступающие в пляжном волейболе.
Ранее Сёмин заявил, что не собирается покидать «Локомотив».