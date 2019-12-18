Сёмин стал обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».

Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивных журналистов России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» выиграл Кубок России и стал серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу.

Среди спортсменов лауреатами премии стали паралимпиец-паурлифтер Владимир Балынец, велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва, гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный, фехтовальщица Инна Дериглазова, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Алёна Косторная, теннисист Даниил Медведев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, также Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, выступающие в пляжном волейболе.

Ранее Сёмин заявил, что не собирается покидать «Локомотив».