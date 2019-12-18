Тренер «Тампы» объяснил, почему убрал Кучерова во время матча с «Оттавой»

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил своё решение снять с игры российского форварда Никиту Кучерова во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».
Тренер «Тампы» объяснил, почему убрал Кучерова во время матча с «Оттавой»
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

«Тренеру необходимо принимать решения. И сегодня так было лучше для команды, чтобы она смогла одержать победу. Это было наше решение. Никита — важная часть «Тампы», а на его месте мог оказаться кто угодно», — цитирует Купера журналистка Кэйли Челиос в Twitter.

Во втором периоде Кучеров потерял шайбу в зоне соперника. Это привело к выходу игрока «Сенаторз» Энтони Дюклера один на один с голкипером «Тампы» Андреем Василевским, который завершился голом. 

После эпизода Кучеров не вышел на лёд в третьем периоде и овертайме.

«Тампа» обыграла «Оттаву» со счётом 4:3. Кучеров отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Кучеров был снят во время матча с «Оттавой» после результативной ошибки.

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