Генменеджер «Кингз» — о разрыве контракта с Ковальчуком: обеим сторонам это пойдёт на пользу

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал разрыв контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
Генменеджер «Кингз» — о разрыве контракта с Ковальчуком: обеим сторонам это пойдёт на пользу
  • AFP

«Не сработало. Всё просто. Теперь он свободен продолжать карьеру там, где посчитает нужным. Надо уметь признавать, если что-то не получается, и двигаться вперёд. Думаю, обеим сторонам это пойдёт на пользу. Теперь, когда Ковальчук покинул клуб, у других игроков есть возможность проявить себя. В первую очередь речь идёт о молодёжи», — цитирует Блэйка LA Kings Insider.

Ковальчук был выведен из состава «Лос-Анджелеса» и пропустил последние 18 матчей.

Ранее сообщалось, где окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить