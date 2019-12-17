Генменеджер «Кингз» — о разрыве контракта с Ковальчуком: обеим сторонам это пойдёт на пользу

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал разрыв контракта с российским форвардом Ильёй Ковальчуком.

«Не сработало. Всё просто. Теперь он свободен продолжать карьеру там, где посчитает нужным. Надо уметь признавать, если что-то не получается, и двигаться вперёд. Думаю, обеим сторонам это пойдёт на пользу. Теперь, когда Ковальчук покинул клуб, у других игроков есть возможность проявить себя. В первую очередь речь идёт о молодёжи», — цитирует Блэйка LA Kings Insider.

Ковальчук был выведен из состава «Лос-Анджелеса» и пропустил последние 18 матчей.

Ранее сообщалось, где окажется Ковальчук после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом».