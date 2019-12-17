Бывший президент «Рубина»: я изначально был против назначения Шаронова

Экс-президент казанского «Рубина» Камиль Исхаков прокомментировал отставку Романа Шаронова с поста главного тренера клуба.

«Я изначально был против назначения Шаронова главным тренером в основную команду. Я ведь знаю Рому давным-давно, с первых дней в «Рубине», с 1999 года. Как игрока я его очень ценю, он многое дал «Рубину». И как человек, друг и товарищ, он несомненно тоже хороший. Но даже тот факт, что он не обучался на тренерских курсах и не имеет лицензии Pro, которая даёт юридическое право возглавить клуб Премьер-лиги — это ведь тоже показатель. Считаю, что его назначение всё же было ошибкой — он не был готов к работе в большом футболе. Было понятно, что на высоком уровне Роман клуб не сохранит, не говоря уже о том, чтобы достичь больших результатов», — приводит слова Исхакова «Татар-информ».

Роман Шаронов был назначен главным тренером «Рубина» в июне 2019 года, а уволен — в декабре.

Ранее «Рубин» опубликовал качающееся кресло в Twitter после отставки Шаронова.