Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия на турнире Mubadala World Tennis Championship из-за травмы.

«Я с нетерпением ждал шанса впервые сыграть в Абу-Даби. Но с глубоким сожалением вынужден отказаться от участия на турнире из-за травмы. Надеюсь сыграть в будущем. Желаю всем успешного турнира», — приводит слова Медведева официальный сайт соревнований.

Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия на турнире Mubadala World Tennis Championship из-за травмы.

Ранее Медведев продемонстрировал торт со своим портретом.