Медведев снялся с турнира в Абу-Даби

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия на турнире Mubadala World Tennis Championship из-за травмы.
Медведев снялся с турнира в Абу-Даби
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я с нетерпением ждал шанса впервые сыграть в Абу-Даби. Но с глубоким сожалением вынужден отказаться от участия на турнире из-за травмы. Надеюсь сыграть в будущем. Желаю всем успешного турнира», — приводит слова Медведева официальный сайт соревнований.

Российский теннисист Даниил Медведев не примет участия на турнире Mubadala World Tennis Championship из-за травмы.

Ранее Медведев продемонстрировал торт со своим портретом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить