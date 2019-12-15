Медведев продемонстрировал торт со своим портретом

Российский теннисист Даниил Медведев продемонстрировал в своем Twitter праздничный торт, полученный, по всей видимости, в качестве приза за выигрыш выставочного турнира в Саудовской Аравии.

В субботу, 14 декабря, отечественный спортсмен в финале соревнований за 1 час и 3 минуты сломил сопротивление итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:4). На большом торте Медведев изображён с большим тортом в руках. Под портретом помещена надпись на английском языке: «Поздравления». «Замечательно!» — подписал свой пост теннисист. Ранее Медведев высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Nice! @DiriyahCuppic.twitter.com/Ra7fhD5hlG — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) December 14, 2019