«Рома» и «Милан» раскритиковали Серию А за антирасистские картины с обезьянами

Футбольные клубы «Рома» и «Милан» критически высказались об антирасистской кампании, которую запустило руководство итальянской Серии А.

В «Роме» заявили, что не считают правильным выбранный руководством лиги способ борьбы с расизмом, в частности, размещение в штаб-квартире организации картин с изображениями обезьян, разукрашенных в цвета футбольных клубов.

«Милан» также выразил своё недоумение в связи с такими действиями Серии А: «Искусство может быть разным и с определённым посылом, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве изображений в борьбе с расизмом и были удивлены полным отсутствием консультаций с клубами».

Ранее сообщалось, что «Интер» в компенсированное время упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А.