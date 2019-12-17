«Рома» и «Милан» раскритиковали Серию А за антирасистские картины с обезьянами

Короткая ссылка
Футбольные клубы «Рома» и «Милан» критически высказались об антирасистской кампании, которую запустило руководство итальянской Серии А.
«Рома» и «Милан» раскритиковали Серию А за антирасистские картины с обезьянами
  • @acmilan
  • Twitter

В «Роме» заявили, что не считают правильным выбранный руководством лиги способ борьбы с расизмом, в частности, размещение в штаб-квартире организации картин с изображениями обезьян, разукрашенных в цвета футбольных клубов.

«Милан» также выразил своё недоумение в связи с такими действиями Серии А: «Искусство может быть разным и с определённым посылом, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве изображений в борьбе с расизмом и были удивлены полным отсутствием консультаций с клубами».

Ранее сообщалось, что «Интер» в компенсированное время упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить