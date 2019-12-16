«Интер» в компенсированное время упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А

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Миланский «Интер» и флорентийская «Фиорентина» сыграли вничью в матче 16-го тура итальянской Серии А.
«Интер» в компенсированное время упустил победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая на «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 1:1.

«Интер» забил первым. Уже на восьмой минуте отличился Борха Валеро. «Фиорентина» сумела свести матч к ничей благодаря голу Душана Влаховича, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте.

«Интер», не смотря на упущенную победу, набрал 39 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А, обойдя «Ювентус», у которого также 39 очков в активе, за счёт дополнительных показателей. «Фиорентина» с 17 очками — 13-я.

Ранее сообщалось, что «Рома» победила СПАЛ в матче Серии А.

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