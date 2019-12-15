«Рома» победила СПАЛ в матче Серии А

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Римская «Рома» одержала победу над клубом СПАЛ из Феррары в матче 16-го тура итальянской Серии А.
«Рома» победила СПАЛ в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

СПАЛ забил первым. На 44-й минуте пенальти реализовал Андреа Петанья.

Победу «Роме» принесли голы Лоренцо Пеллегрини (53-я минута), Диего Перотти (66-я минута, пенальти) и Генриха Мхитаряна (83-я минута).

«Рома» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. СПАЛ с девятью очками — на 20-м месте.

В других матчах игрового дня «Верона» и «Торино» сыграли вничью 3:3, а «Болонья» на своём поле взяла верх над вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов «Аталантой» — 2:1.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 16-го тура Серии А.

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