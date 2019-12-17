Лещенко вошёл в консультативный совет ФК «Динамо»

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Народный артист России Лев Лещенко вошёл в консультативный совет московского футбольного клуба «Динамо».
Лещенко вошёл в консультативный совет ФК «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо певца, являющегося болельщиком «Динамо», в совет вошли Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалёв, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Пётр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель — Сергей Степашин.

Отмечается, что на первом заседании совета обсуждались итоги выступления команды в первой части сезона Российской премьер-лиги, а также вопросы развития академии, взаимодействия со спонсорами и работы с болельщиками.

По итогам 19 туров РПЛ «Динамо» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Польши.

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