Татаев предположил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу

Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев высказал мнение, почему российские футболисты редко уезжают в европейские чемпионаты.

«Мне кажется, всё индивидуально. Тут скорее стоит говорить о российском футболе. Посмотрите, какие деньги платят игрокам в России. В Европе такие никто не предложит. Плюс здесь совсем другая культура. Например, в Чехии на машинах все ездят спокойно, никто не нарушает правила. А в России сами знаете как. В Европе всё очень строго, есть законы, которые нужно исполнять», — заявил Татаев RT.

Ранее он заявил, что Вячеслав Караваев является неплохим примером для подражания для подрастающего поколения.