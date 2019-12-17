Татаев: дети должны равняться на таких футболистов, как Караваев

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Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев высказал мнение о своём соотечественнике — защитнике «Зенита» Вячеславе Караваеве, который большую часть карьеры провёл в чемпионате Чехии.
Татаев: дети должны равняться на таких футболистов, как Караваев
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«Испытываю к Славе огромное уважение. Он не побоялся уехать и доказал, что поступил правильно. Набрался опыта и уверенности, вернулся обратно, завоевал место в стартовом составе «Зенита». Чем не пример для подражания? Дети должны равняться именно на таких футболистов. Схожим образом развивается карьера Александра Головина, с той лишь разницей, что он уже в «Монако». Знаете, лучше уехать, даже если страшно. Пусть не получится, но ты потом не будешь жалеть, что упустил свой шанс», — заявил Татаев RT.

Ранее он сравнил свою нынешнюю зарплату в «Млада-Болеславе» с окладом в российском «Краснодаре».

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