Хореограф группы Тутберидзе посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что критики фигуристки Алины Загитовой заслужили резкий ответ со стороны наставника олимпийской чемпионки.
Хореограф группы Тутберидзе посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Одно хочется сказать по этому вселенскому скандалу. Я знаю Этери Георгиевну немало лет, она совершенно не публичный человек. Она не любит интервью, фотосессии и всё такое. А тем более высказываться на публике. Успокойтесь уже! Всё, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара, плясок на косточках — это удел завистников! Но если в ТШТ (тренерском штабе Тутберидзе. — RT) высказались, значит, вы этого заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты, займитесь своими делами! Да прибудет с вами счастье и успех!» — написал Железняков на своей странице «ВКонтакте». 

Этери Тутберидзе вступила в перепалку с Татьяной Тарасовой и Евгением Плющенко на фоне решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

Ранее Авербух поддержал мнение Мишина о ситуации в российском фигурном катании.

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