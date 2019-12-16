Хореограф группы Тутберидзе посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что критики фигуристки Алины Загитовой заслужили резкий ответ со стороны наставника олимпийской чемпионки.

«Одно хочется сказать по этому вселенскому скандалу. Я знаю Этери Георгиевну немало лет, она совершенно не публичный человек. Она не любит интервью, фотосессии и всё такое. А тем более высказываться на публике. Успокойтесь уже! Всё, что делает команда Тутберидзе во главе с Этери Георгиевной, — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара, плясок на косточках — это удел завистников! Но если в ТШТ (тренерском штабе Тутберидзе. — RT) высказались, значит, вы этого заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты, займитесь своими делами! Да прибудет с вами счастье и успех!» — написал Железняков на своей странице «ВКонтакте».

Этери Тутберидзе вступила в перепалку с Татьяной Тарасовой и Евгением Плющенко на фоне решения Алины Загитовой приостановить карьеру.

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