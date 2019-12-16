Нигматуллин прокомментировал отставку Шаронова: тренерская работа — она расстрельная

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин выразил надежду на то, что Роман Шаронов недолго будет без работы после отставки с должности главного тренера «Рубина».

«Мне очень жаль Романа, это футболист моего поколения. Мы вместе играли и даже хорошо общались в своё время. Однако тренерская работа — она расстрельная. К сожалению, это случается, когда наступает время покинуть должность. Однако это не значит, что Шаронову надо уходить из этой профессии. У него есть интересные взгляды на игру, которые нужно развивать, но сделав выводы из сделанных ошибок. Где-то ему не повезло, где-то не хватило опыта. Но если честно, это было ожидаемое решение. Тем не менее я искренне желаю Шаронову успехов в дальнейшей тренерской работе. Надеюсь, он в скором времени найдёт свою новую команду», — приводит слова Нигматуллина «Татар-информ».

Шаронов работал главным тренером «Рубина» с лета 2019 года. «Рубин» после 19 туров чемпионата России имеет 19 очков и находится в зоне стыковых матчей.

Ранее «Рубин» опубликовал качающееся кресло в Twitter после отставки Шаронова.