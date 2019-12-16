Смоляков: у футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты

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Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков сравнил гонорары в ММА и боксе с зарплатами игроков популярных командных видов спорта.
Смоляков: у футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты
  • РИА Новости

«Бокс, борьба и ММА — это спорт нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные оклады, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, но какая от них польза? Все руки забиты татуировками, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет в тюрьме, хотя даже там так не расписываются. Мы хотя бы характер показываем, когда нас бьют, а они уже погибают, чуть кто их задел. При этом ругаются, плюются и так далее», — приводит слова Смолякова «Советский спорт».

Также боец прокомментировал ажиотаж вокруг выхода сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.

«Единственный раз дошли до четвертьфинала — это подвиг. Наши боксёры и борцы приносят тьму медалей — какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает лишь один человек раз в жизни. А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы один бюджетный клуб и отправьте средства на помощь олимпийцам», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом.

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