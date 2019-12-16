Стали известны победители чемпионата России по боксу среди молодёжи

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Стали известны победители чемпионата России по боксу среди молодёжи от 19 до 22 лет в Нальчике.
Стали известны победители чемпионата России по боксу среди молодёжи
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Чемпионами России стали следующие спортсмены: Аминтаза Бекишев (до 49 кг), Ахтем Закиров (до 52 кг), Алексей Киселёв (до 56 кг), Усман Магомадов (до 60 кг), Борис Шикунов (до 64 кг), Владислав Савостьянов (до 69 кг), Никита Воронов (до 75 кг), Владимир Мирончиков (до 81 кг), Владимир Узунян (до 91 кг) и Марк Петровский (свыше 91 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие 204 боксёра.

Ранее боксёр Владимир Кличко намекнул на возможное возобновление карьеры.

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