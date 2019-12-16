Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что данный шаг является обеспечительной мерой в рамках судебного процесса, истцом в котором выступает ООО «Рамблер Интернет Холдинг».
«Суд удовлетворил заявление», — сказал собеседник.
Уточняется, что российская компания в рамках иска о защите авторских и/или смежных прав хочет получить компенсацию в размере 180 млрд рублей.
Вместе с этим издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Twitch в суде Юлианну Табастаеву указывает, что в иске также содержится требование заблокировать стриминговый сервис в России.
1 ноября 2018 года «Яндекс», Mail.ru, Rambler, КиноПоиск и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента.