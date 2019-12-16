Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch

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Мосгорсуд временно запретил стриминговому сервису Twitch показывать футбольные матчи Английской премьер-лиги.
Мосгорсуд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что данный шаг является обеспечительной мерой в рамках судебного процесса, истцом в котором выступает ООО «Рамблер Интернет Холдинг».

«Суд удовлетворил заявление», — сказал собеседник.

Уточняется, что российская компания в рамках иска о защите авторских и/или смежных прав хочет получить компенсацию в размере 180 млрд рублей.

Вместе с этим издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Twitch в суде Юлианну Табастаеву указывает, что в иске также содержится требование заблокировать стриминговый сервис в России.

1 ноября 2018 года «Яндекс», Mail.ru, Rambler, КиноПоиск и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента

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