Игнашевич оценил плюсы и минусы системы «осень — весна» для российского футбола

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Шестикратный чемпион России, старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич в беседе с газетой «Известия» назвал положительные и отрицательные стороны перехода российского футбола на систему «осень — весна».
Игнашевич оценил плюсы и минусы системы «осень — весна» для российского футбола
  • РИА Новости

По его мнению, в связи с переходом на новую систему необходимо строить новые стадионы с раздвигающейся крышей.

«Мы должны были строить все новые стадионы с раздвигающейся крышей, как в Санкт-Петербурге. И в этом бы было наше спасение. Мы бы могли играть круглый год и не уходить на длительные паузы зимой. К сожалению, этот момент не учли», — заявил он.

При этом среди плюсов перехода на систему «осень — весна» он отметил рост спортивной инфраструктуры в стране.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с ФАН также прокомментировал идею вернуть систему «весна — осень» в чемпионате России.

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