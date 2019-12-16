Игнашевич пройдёт стажировку во Франции

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Старший тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич во время зимней паузы пройдёт стажировку во Франции.
Игнашевич пройдёт стажировку во Франции
  • РИА Новости

«Практикуюсь ежедневно. Плюс стараюсь ездить на стажировки. Например, сейчас у меня отпуск из-за зимней паузы в ФНЛ и появилась возможность поехать в футбольный клуб «Марсель», — приводят слова Игнашевича «Известия».

Он отметил, что со своим помощником поедет в «Марсель» по приглашению наставнка французской команды Андре Виллаш-Боаша, в прошлом тренировавшего петербургский «Зенит».

Сейчас у него очень сильная команда. «Марсель» идёт на втором месте в Лиге 1 и посмотреть на тренировочный процесс такого специалиста будет полезно», — добавил российский тренер.

По итогам 25 туров ФНЛ «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Игнашевич начал работу с московским клубом летом 2019 года. 

Ранее сообщалось, что Игорь Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», который идёт на первом месте в ФНЛ

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