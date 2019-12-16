«Реал» в компенсированное время вырвал ничью в матче Примеры с «Валенсией»

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Мадридский «Реал» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры.
«Реал» в компенсированное время вырвал ничью в матче Примеры с «Валенсией»
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:1.

За «Валенсию» на 78-й минуте забил Карлос Солер. «Реал» ушёл от поражения благодаря голу Карима Бензема на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

Российский хавбек Денис Черышев из-за травмы участия в матче не принимал.

«Валенсия», набрав 27 очков осталась на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Реал» упустил шанс выйти в лидеры чемпионата и с 35 очками остался вторым.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры.

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