«Реал» в компенсированное время вырвал ничью в матче Примеры с «Валенсией»
- @realmadrid
Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:1.
За «Валенсию» на 78-й минуте забил Карлос Солер. «Реал» ушёл от поражения благодаря голу Карима Бензема на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
Российский хавбек Денис Черышев из-за травмы участия в матче не принимал.
«Валенсия», набрав 27 очков осталась на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. «Реал» упустил шанс выйти в лидеры чемпионата и с 35 очками остался вторым.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Сосьедад» в матче Примеры.