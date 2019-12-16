Драчёв считает, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под своим флагом

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что национальная команда выступит на предстоящем чемпионате мира под флагом России из-за сроков вступления в силу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Драчёв считает, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под своим флагом
  • globallookpress.com
  • © Volker Danzer

«Думаю, что до чемпионата мира и на чемпионате мира мы спокойно пробегаем с российским флагом. Будем смотреть по срокам. Все настроены на то, чтобы нам помочь и быстрее закончить проблемы», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

На подачу апелляции у российской стороны есть 21 день, с момента вынесения решения.

Ранее Драчёв рассказал, как прошло обсуждение санкций WADA в отношении России на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.

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