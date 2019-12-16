Драчёв считает, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под своим флагом
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«Думаю, что до чемпионата мира и на чемпионате мира мы спокойно пробегаем с российским флагом. Будем смотреть по срокам. Все настроены на то, чтобы нам помочь и быстрее закончить проблемы», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
На подачу апелляции у российской стороны есть 21 день, с момента вынесения решения.
Ранее Драчёв рассказал, как прошло обсуждение санкций WADA в отношении России на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.