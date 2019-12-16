Драчёв считает, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под своим флагом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что национальная команда выступит на предстоящем чемпионате мира под флагом России из-за сроков вступления в силу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Думаю, что до чемпионата мира и на чемпионате мира мы спокойно пробегаем с российским флагом. Будем смотреть по срокам. Все настроены на то, чтобы нам помочь и быстрее закончить проблемы», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

На подачу апелляции у российской стороны есть 21 день, с момента вынесения решения.

Ранее Драчёв рассказал, как прошло обсуждение санкций WADA в отношении России на заседании исполкома Международного союза биатлонистов.