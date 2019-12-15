Подчуфарова о санкциях WADA: неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав

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Бывшая российская, а ныне словенская биатлонистка Ольга Подчуфарова высказала мнение о ситуации с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Подчуфарова о санкциях WADA: неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав
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«Понятно, что у России есть конфликт с WADA. И неважно, чистый ты спортсмен или нет, ты всё равно без прав и не защищён в этой ситуации. Не хотелось чувствовать себя клоуном, на которого все смотрят вокруг, а ты сидишь и разводишь руками», — приводит слова Подчуфаровой «Матч ТВ».

Перед стартом сезона-2019/20 27-летняя биатлонистка перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства.

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