Мальдини рассказал о ходе переговоров с Ибрагимовичем

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Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини, заявил, что переговоры со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем идут сложно.
Мальдини рассказал о ходе переговоров с Ибрагимовичем
  • © Tommy Lindholm/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ибрагимович, конечно, является вариантом для нас, и мы продолжаем вести переговоры. Но есть и другие. Чем больше проходит времени, тем труднее становится. Он не играет с 28 октября, потому ситуация становится сложной. Мы открыты для всех талантливых футболистов», — цитирует Мальдини Football Italia.

Ибрагимович стал свободным агентом после истечения срока контракта с американским «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 16-го тура Серии А.

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